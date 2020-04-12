МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Мексика сократит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в мае-июне на 100 тысяч баррелей в сутки, однако ясности по сокращению после июня нет, этот вопрос не обсуждался, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Только 100 тысяч баррелей в сутки", — сказал источник на вопрос о квоте сокращения добычи нефти Мексики. Он отметил, что этот объем оговорен только на май-июнь.

При этом источник сообщил, что представления о том, каким будет сокращение добычи нефти в Мексике после июня, нет.

"Этот вопрос не обсуждался", — сказал собеседник агентства.