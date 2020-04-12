БАКУ, 12 апр /ПРАЙМ/. Азербайджан присоединился к новой сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, министры стран ОПЕК+ достигли договоренности о снижении нефтедобычи с 1 мая на период май-июнь 2020 года на 9,7 миллиона баррелей в сутки, сообщила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Новое заседание ОПЕК+ по вопросу окончательного согласования сделки о сокращении добычи нефти состоялось в воскресенье.

"По итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, министры стран ОПЕК+ достигли договоренности о снижении нефтедобычи с 1 мая на период май-июнь 2020 года на 9,7 млн б/с. Азербайджан также поддержал это решение. Министр энергетики Пaрвиз Шахбазов высоко оценил позицию нефтедобывающих стран, нацеленную на стабилизацию рынка нефти. Он отметил, что механизм регулирования рынка нефти посредством производственных вмешательств поддерживается на глобальном уровне, и эта поддержка будет способствовать стабилизации рынка нефти. Это решение также побудит страны, не входящие в формат ОПЕК+, сократить добычу", — уточнила Алиева.