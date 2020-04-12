МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. ОПЕК+ оценивает, что добыча нефти с 1 мая снизится с текущего уровня на 19 миллионов баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"От сегодняшнего уровня добычи, начиная с 1 мая общие обязательства сократить добычу составят почти 19 миллионов баррелей в сутки", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет как об ОПЕК+, так и других странах, в которых наблюдается перепроизводство нефти.

"Девятнадцать миллионов — это общее сокращение от каждого производителя, включая членов МЭА (Международное энергетическое агентство — ред.), таких как Канада, США, Норвегия", — добавил он.