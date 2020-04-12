МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. ОПЕК+ в окончательных договоренностях сохранила базовый уровень отсчета сокращения добычи нефти — октябрь 2018 года, оговоренный ранее, базой отсчета для Мексики также будет уровень октября 2018 года, сообщили РИА Новости два источника в делегациях ОПЕК+.

"Нет, никаких изменений в базовом уровне отсчета нет. Все, как было оговорено в четверг", — сказал источник, отвечая на вопрос, были ли внесены изменения в базу отсчета сокращения добычи нефти альянса.

При этом другой собеседник уточнил, что для Мексики базой отсчета также будет октябрь 2018 года. Ранее страна говорила о готовности снизить добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки от уровня марта 2020 года.