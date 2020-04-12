МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого поддержали соглашение ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи нефти, сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидерами была поддержана достигнутая в рамках "ОПЕК плюс" договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договоренность вступает в силу", — говорится в сообщении.

Добавляется, что стороны условились о продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия.