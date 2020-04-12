Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт еще сократят ежедневные поставки нефти – миннефти Ирана
МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт согласились добровольно сократить поставки нефти еще на 2 миллиона баррелей в день, чтобы помочь нефтяным ценам, сообщил министр нефти Ирана Бижан Зангане.
"На встрече министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что королевство вместе с Кувейтом и ОАЭ согласилось добровольно сократить поставки нефти еще на 2 миллиона баррелей в сутки, чтобы помочь нефтяным ценам на рынке", — сообщил министр нефти Ирана, слова которого приводятся на официальной странице ведомства в Twitter.
Как сообщил в своем Twitter министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, страна согласна сократить добычу от уровня в 4,1 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/energy/20200412/831251891.html