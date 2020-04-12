ОПЕК+ сократит добычу почти на 12,5 млн б/с от уровня апреля - саудовский министр
МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 миллиона баррелей в сутки от уровня апреля, сообщил агентству Блумберг глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
Министр указал, что само королевство сократит добычу нефти до 8,5 миллиона баррелей в сутки.
Глава минэнерго в интервью агентству заявил также, что "более чем доволен" заключенной сделкой. Страны-участницы ОПЕК+, по его словам, хотели "вернуть стабильность рынка".
https://1prime.ru/energy/20200412/831251899.html