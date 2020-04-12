МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Страны "Большой двадцатки" могут сократить добычу нефти еще на 4,5 миллиона баррелей в сутки в дополнение к сделке ОПЕК+, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого поддержали соглашение ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи нефти.