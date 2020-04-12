ВАШИНГТОН, 12 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп назвал прекрасной сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти и поблагодарил президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда за ее достижение.

"Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ заключена. Это позволит сэкономить сотни тысяч рабочих мест в энергетике в Соединенных Штатах. Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана. Я только что говорил с ними из Овального кабинета. Прекрасная сделка для всех!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого поддержали соглашение ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи нефти.