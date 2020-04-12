ВАШИНГТОН, 12 апр /ПРАЙМ/. Председатель Техасской железнодорожной комиссии, которая регулирует нефтяную отрасль в штате, Уэйн Кристиан приветствовал заключение сделки ОПЕК+ по ограничению объемов добычи нефти.

"Большие новости в это пасхальное воскресенье! Спасибо, господин президент Дональд Трамп за отстаивание (интересов) Америки превыше всех", — написал Кристиан в Twitter.

Запись он сопроводил ссылкой на новость о заключении сделки ОПЕК+.

Техас является лидером по добыче в США, которые в свою очередь являются мировым лидером в этой области.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого поддержали соглашение ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи нефти.