Мексика пересмотрит позицию по добыче нефти через 2 месяца после сделки ОПЕК+ - агентство
МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Мексика собирается пересмотреть свою позицию по сокращению добычи нефти через два месяца после заключения сделки ОПЕК+, сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на источники.
После заключения сделки Мексика согласилась сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. США сократят свою нефтедобычу еще на 300 тысяч баррелей в сутки, чтобы компенсировать обязательства Мексики.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/energy/20200413/831251962.html