МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Мексика собирается пересмотреть свою позицию по сокращению добычи нефти через два месяца после заключения сделки ОПЕК+, сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на источники.

После заключения сделки Мексика согласилась сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. США сократят свою нефтедобычу еще на 300 тысяч баррелей в сутки, чтобы компенсировать обязательства Мексики.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.