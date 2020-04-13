МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Международное энергетическое агентство (МЭА) объявит о закупках нефти в резервы в понедельник, что поспособствует эффективному сокращению добычи, сообщили агентству Рейтер два источника.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что ОПЕК+ оценивает, что добыча нефти с 1 мая снизится с текущего уровня на 19 миллионов баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию. По его словам, "девятнадцать миллионов — это общее сокращение от каждого производителя, включая членов МЭА".

Комментарий на свой запрос в МЭА агентство Рейтер не получило.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого поддержали соглашение ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи нефти.