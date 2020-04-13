ВАШИНГТОН, 13 апр /ПРАЙМ/. США в случае провала сделки ОПЕК+ могли потерять мировое лидерство в нефтедобыче, заявил сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер.

Страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. В этот же день президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого поддержали соглашение ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи нефти.

"Спасибо, президент Дональд Трамп и министр энергетики Дэн Бруйетт, от лица американских производителей нефти за надежную и неустанную защиту (интересов США). Это то, что обеспечило беспрецедентное соглашение. Без него США могли утратить доминирование, а также безопасность и тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, которые оно дает", — написал Крамер в Twitter.

Крамер был одним из нескольких сенаторов, которые накануне общались по телефону с министром энергетики и замминистра обороны Саудовской Аравии, требуя от них согласиться на сделку ОПЕК+. Ранее с таким же призывом к королевству обратились около 50 членов палаты представителей США. В противном случае законодатели угрожали пересмотреть программы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере обороны.

По итогам прошлого года США заняли первое место по объему добычи нефти в мире, на втором месте была Саудовская Аравия, на третьем — Россия.