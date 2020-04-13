ВАШИНГТОН, 13 апр /ПРАЙМ/. Соглашение ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти отвечает интересам всех стран, дает сильный сигнал к стабилизации цен на рынке и может стать моделью для преодоления подобных кризисов в будущем, заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. В этот же день президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого поддержали соглашение ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи нефти.

"Путь к сегодняшнему соглашению был, может быть, и недолгим, но тернистым. Несмотря на заинтересованность в нем всех участников (что само по себе очень редко происходит в рамках ОПЕК), имелись существенные расхождения касательно размера сокращения добычи, а также уровня порога сокращения (начало года или март) между участниками картеля, Россией и Мексикой. Итоговое соглашение в итоге получилось сбалансированным и поэтапным. Выгодоприобретателями стали все страны, включаю Россию и США", — сказал Шостак.

Он отметил, что США, не имея возможности напрямую участвовать в соглашении ввиду строгих антимонопольных норм и невозможности принудить домашних производителей, также остались в выигрыше, взяв на себя небольшую долю сокращения (до 250 тысяч баррелей в сутки), предназначавшихся Мексике.

"Соглашение воистину не имеет исторических аналогов, и (оно) несомненно большой прорыв для непростой нефтяной дипломатии столь разных участников, по-разному затронутых нынешним кризисом. Впервые в переговорах, хоть и в опосредованном виде, приняли участие США, причем на уровне президента. Тот факт, что на личном уровне состоялись многочисленные звонки между высшим руководством США, России и Саудовской Аравии, надеемся, заложит новый стандарт качества оценки вызовов, от решения которых зависит судьба мировой экономики", — сказал эксперт.

Он отметил, что новое соглашение было выработано в рекордно короткие по историческим меркам сроки – менее месяца. "Договоренность о сокращении на 9,7 миллиона баррелей в день само по себе не вернет потребление, но создаст предпосылки к его здоровому, постепенному выздоровлению. Ситуация на мировых энергетических и товарных рынках продолжает оставаться крайне волатильной и не исключено, что данное соглашение потребует корректировки. По итогам двух месяцев (май-июнь) страны-участники могут как перейти к более щадящему графику сокращения добычи, так и решить оставить их в силе", — заявил Шостак.

По его мнению, вызывает серьезные опасения имплементация данного соглашения на практике, что характерно для истории ОПЕК. Однако, убежден инвестор, психологический эффект от сделки "чрезвычайно позитивный и пошлет сильный сигнал к стабилизации и постепенному новому росту цен на энергоносители". "Появилась также надежда, что отработанный механизм решения конфликта будет задействован при необходимости и в будущем", — добавил он.