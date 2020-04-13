НУР-СУЛТАН, 13 апр /ПРАЙМ/. Казахстан поддержал консенсус в соглашении ОПЕК+, сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

"В ходе видеоконференции министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что Казахстан, как и раньше, остается приверженцем конструктивного диалога и, с учетом непростой ситуации, сложившейся на мировом рынке, со своей стороны готов участвовать в коллективном сокращении добычи нефти", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что "по итогам министерского вебинара стран участниц ОПЕК+, а также стран, не входящих в ОПЕК+, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца, с 1 мая". "Казахстан, в свою очередь, поддержал консенсус в соглашении", — сообщили в министерстве.