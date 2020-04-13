МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Нефть на открытии торгов сдержано реагировала на финальную сделку ОПЕК+, наблюдался рост на 1-3% процента, сейчас цены на нефть марок Brent и WTI падают, следует из данных торгов.

По состоянию на 1.07 мск, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 0,66%, до 31,61 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI опускается на 1,81%, до 22,79 доллара за баррель.

Однако несколькими минутами ранее наблюдался рост 1-3%.

Страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.