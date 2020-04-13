ВАШИНГТОН, 13 апр /ПРАЙМ/. Кризис на мировом нефтяном рынке нанёс удар по нефтяной промышленности США, но отрасль восстановится и станет еще сильнее, чем когда-либо, заявил министр энергетики страны Дэн Бруйетт.

"Сегодня благодаря лидерству президента (Дональда) Трампа Россия и Саудовская Аравия заключили историческую сделку, положив конец ценовой войне, которая вызвала беспрецедентную неопределенность на мировых нефтяных рынках. Я воздаю должное президенту за его решительное лидерство и всем сторонам за то, что они пришли к консенсусу, который принесет пользу странам во всем мире, испытывающим на себе последствия этой серьезной нестабильности на рынках", — говорится в заявлении министр.

Он отметил, что при администрации Трампа Америка вступила в "историческую эру роста производства энергии".

"Хотя падение спроса, вызванное COVID-19, и ценовая война сильно повредили промышленности, я уверен, что она скоро восстановится и станет сильнее, чем когда-либо прежде", — говорится в заявлении.