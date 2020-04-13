МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Страны вне ОПЕК+ пообещали сократить свою добычу на 4-5 миллионов баррелей в сутки в дополнение к сокращениям альянса, сообщил РИА Новости источник в ОПЕК.

"Вне ОПЕК+ (сокращение добычи будет — ред.) 4-5 миллионов баррелей в сутки", — сказал он. По его словам, эти цифры планируется отразить в финальном коммюнике по итогам заседания альянса.

Ранее другой источник РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК+ сообщил, что общие обязательства по сокращению добычи нефти с 1 мая от текущего уровня составят около 19 миллионов баррелей в сутки. В этот объем входят как страны ОПЕК+, так и государства Международного энергетического агентства (МЭА), такие как США, Канада, Мексика, Норвегия и другие.

По информации агентства Рейтер со ссылкой на черновой вариант коммюнике, с 1 мая глобальное снижение добычи нефти составит свыше 20 миллионов баррелей в сутки.

Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи энергетической G20 в пятницу говорил, что ОПЕК+, исходя из контактов с другими странами, считает, что снижение добычи в них составит 5 миллионов баррелей в сутки в мае-июне.

ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% — до конца 2020 года и 14% — до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.