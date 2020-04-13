БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апр /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которое, по его мнению, позволит стабилизировать рынок.

"Начиная с завтра цены и рынок начнут стабилизироваться, и это будет базой для восстановления мировой экономики, торговли и финансов после пандемии. Это правильный путь", — сказал Мадуро, заявление которого транслировалось в Twitter.

"Это соглашение впервые было завизировано G20, включая Дональда Трампа… Пандемия творит чудеса", — добавил он.

Страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля, договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.