МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК+ после снижения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки уменьшат этот объем до 7,7 миллиона во втором полугодии 2020 года, а далее до конца апреля 2022 года будут сокращать добычу на 5,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в итоговом коммюнике альянса.

"Все участвующие стороны согласились:… сократить свое общее производство нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, начиная с 1 мая 2020 года, на период двух месяцев с завершением 30 июня", — говорится в документе.

"На последующий период в шесть месяцев, с 1 июля до 31 декабря 2020 года, согласованная корректировка будет 7,7 миллиона баррелей в сутки. Далее за ним последует корректировка на 5,8 миллиона баррелей в сутки на 16 месяцев, с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года", — также добавляется в документе.

Отмечается, что базой отсчета сокращения добычи будет октябрь 2018 года для всех стран, за исключением России и Саудовской Аравии. Для них решено взять за базу показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.