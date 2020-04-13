МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Рост цен на нефть наблюдается после заключения соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи: Brent растет на 4,40%, нефть марки WTI поднимается на 7,07%, следует из данных торгов.

По состоянию на 4.21 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 4,40%, до 33,22 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI растет на 7,07%, до 24,37 доллара за баррель.

ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% — до конца 2020 года и 14% — до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.