МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК+ окончательно утвердили новое крупнейшее в истории добровольное сокращение добычи нефти для стабилизации рынка в условиях падения спроса из-за пандемии коронавируса.

После месячного перерыва, распада предыдущих договоренностей и ценовой войны, альянс снова сел за стол переговоров. И вот спустя четыре дня совместных обсуждений им утверждены новые обязательства, призванные выровнять ситуацию одновременного падения спроса на нефть и ее перепроизводства, которое оценивается в 20 миллионов баррелей в сутки (20% мировой добычи), сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Котировки "черного золота" в ответ на договорённости открыли торговую сессию понедельника скромным ростом на 2-3%, но позднее ускорялись до 4-7%.

ДОГОВРЕННОСТИ ОПЕК+

ОПЕК+ договорилась о сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона — во втором полугодии, 5,8 миллиона — далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета сокращения взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне.

Примечательно, что еще альянс 9 апреля согласовал сокращение добычи нефти на 10, 8 и 6 миллионов баррелей соответственно, но из-за нежелания Мексики принять свою квоту переговоры затянулись на четыре дня и сопровождались постоянными контактами президентов России, Саудовской Аравии и США, которые оказались не менее других заинтересованы в восстановлении рынка.

Мексике изначально предлагалось снизить добычу на 400, 320 и 240 тысяч баррелей в сутки на каждом из этапов от уровня октября 2018 года в 1,753 миллиона. Но она соглашалась лишь на 100 тысяч от уровня марта, до 1,681 миллиона, поскольку потратила слишком много усилий на остановку естественного падения добычи нефти в стране. С участием США альянс пошел на уступки.

"Согласно поправкам к "Декларации о сотрудничестве", квоты на добычу в Мексике были установлены на уровне 100 тысяч баррелей в мае-июне вместо 400 тысяч баррелей. Было решено, что США сократят свое производство еще на 300 тысяч баррелей, чтобы компенсировать приверженность остальной части Мексики", — сообщила РИА Новости по итогам заседания глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Однако ясности по сокращению добычи нефти Мексикой после июня нет, сообщил РИА Новости один из участников воскресного заседания. По его словам, этот вопрос даже не обсуждался. Итоговые цифры по сокращению добычи нефти альянсом на втором и третьем этапе это подтверждают. С учетом округлений и предлагавшихся стране квот, они, по всей видимости, не учитывают объемы, которые должны приходиться на Мексику.

При этом издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что через два месяца от сделки ОПЕК+ Мексика собирается пересмотреть свою позицию по сокращению добычи нефти.

КАЛЕЙДОСКОП ЦИФР ОПЕК++

Еще при формировании своих переговорных позиций страны ОПЕК+ четко давали понять: проблема на рынке носит глобальный масштаб и решать ее нужно при участии других крупнейших производителей нефти, таких как США, Норвегия, Бразилия. В СМИ для такой кооперации появилось даже собственное название — ОПЕК++.

Однако вопреки ожиданиям, заявлениям и даже созыву Саудовской Аравией внеочередной встречи глав Минэнерго G20 чуда, каким его представляли многие, не случилось. Никакой формальной фиксации добровольных обязательств других стран снизить добычу не последовало, но ОПЕК+ все же озвучила несколько цифр о том, каким будет общее снижение добычи нефти вместе с другими крупными производителями.

Так, источник РИА Новости в одной из делегаций сообщил, что общие обязательства по сокращению добычи нефти с 1 мая от текущего уровня составят около 19 миллионов баррелей в сутки. В этот объем входят как страны ОПЕК+, так и государства Международного энергетического агентства (МЭА), такие как США, Канада, Мексика, Норвегия и другие.

Другой собеседник агентства в ОПЕК сообщил, что в финальном коммюнике предполагалось отразить обязательства стран вне альянса снизить добычу нефти на 4-5 миллионов баррелей в сутки в дополнение к сделке ОПЕК+. Однако из окончательной версии документа эту деталь все же убрали. Тем не менее, министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что страны G20 согласились сократить добычу нефти на 3,7 миллиона баррелей в день.

Похожая цифра есть у агентства Блумберг. Со ссылкой на неназванных делегатов оно передает, что США, Бразилия и Канада снизят добычу на 3,7 миллиона баррелей в сутки, а еще 1,3 миллиона придется на другие страны G20. При этом отмечается, что это "сокращение на бумаге", а не реальное добровольное снижение добычи. То есть речь идет "скорее об уже оказанном влиянии низких цен на нефть, и потребуются месяцы, а то и более года, на реализацию этого".

Министр энергетики РФ Новак по итогам встречи энергетической G20 10 апреля говорил, что ОПЕК+, исходя из контактов с другими странами, считает, что снижение добычи в них составит 5 миллионов баррелей в сутки в мае-июне. Он также сообщал уже в воскресенье, что США говорят о готовности внести свой вклад в сокращение добычи нефти на 2-3 миллиона баррелей в сутки.

Что касается самого ОПЕК+, то глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз сообщил, что от уровня апреля снижение добычи альянсом составит почти 12,5 миллиона баррелей в сутки, а добыча королевства будет удерживаться на уровне 8,5 миллиона.

При этом, по данным миннефти Ирана, в дополнение к оговорённому сокращению добычи нефти ОПЕК+, Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ добровольно снизят свое производство еще на 2 миллиона баррелей в сутки. С учетом заявления саудовского министра, по всей видимости, здесь также идет речь об учете перепроизводства добычи в этих странах в апреле.

Таким образом, источник недостающих объемов из озвученных 19 миллионов и даже 20 миллионов, которые, по информации агентства Рейтер, должны были быть зафиксированы в общем подсчете в коммюнике, остается не ясным.