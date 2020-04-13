МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российское правительство рассматривает вариант временного ограничения импорта бензина в страну, заявил в эфире телеканала "Россия-1" глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, рассматривается введение запрета на ввоз в Россию дешевого бензина. Срок такого ограничения — полгода.

Новак рассказал, что эта мера рассматривается в качестве антикризисной.

"И это вынужденная мера, поскольку она, действительно, не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере", — отметил министр.

Новак прогнозирует, что рост цен на топливо в стране до конца текущего 2020 года будет не выше уровня инфляции, а, возможно, даже сохранится на текущем уровне.

В прошлом 2019 году цены на бензин в России в среднем выросли примерно на 2% год к 2018 году, на дизельное топливо — остались примерно на том же уровне, напомнил министр.

"Я уверен, что и в этом году будут темпы роста не выше уровня инфляции, а может быть, просто сохранятся на текущем уровне", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, официальное распоряжение о запрете на ввоз в Россию дешевого топлива может появиться уже на следующей неделе. Это решение должно помочь защитить внутренний розничный рынок топлива.