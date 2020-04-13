КИЕВ, 13 апр — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" с декабря 2019 года получил от российского "Газпрома" 684 миллиона долларов за транзит газа, включая предоплату за апрель, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Отвечая в интервью агентству OilPoint на вопрос о том, сколько получил "Нафтогаз" с начала действия транзитного контракта с Россией, Витренко сказал: "684 миллиона долларов, включая предоплату за апрель".

По его словам, российская компания рассчитывается с "Нафтогазом" без задержек.

Россия и Украина 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее 7 миллиардов долларов.

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора. После принятия соответствующего закона началось ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза". Процесс завершился 1 января 2020 года.