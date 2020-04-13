МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти окажет положительное влияние как на российский бюджет, так и на прибыль нефтегазовых компаний РФ, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Сделка окажет позитивное влияние и на российский бюджет, и на прибыль нефтегазовых компаний. Первого апреля наблюдался минимум цен — 11 долларов за баррель за нефть марки Urals, при таких ценах бюджет практически ничего не получает, а компании с трудом отбивают операционные затраты. Если период сверхнизких цен (менее 20 долларов) продлился бы какое-то время, и российской экономике, и нефтяной отрасли грозил бы глубочайший кризис, а добычу все равно бы пришлось снижать", — пояснил аналитик.

В целом, прогноз Fitch по цене в 30 долларов за баррель на физическом рынке за нефть марки Brent до конца года пока остаётся актуальным, отметил эксперт.

ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% — до конца 2020 года и 14% — до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.