МИНСК, 13 апр — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если в России действительно хотят каким-то образом помочь республике, они могут снизить до "мировой" цену на поставляемый природный газ.

В четверг глава белорусского минэнерго Виктор Каранкевич заявил, что Минск инициировал перед российской стороной вопрос о снижении цены на газ для республики на текущий год. По словам Каранкевича, как вариант Белоруссия предложила РФ покупать у нее определенные объемы газа на биржевых площадках по конкурентным ценам.

"Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80 долларов, не выше 90 долларов за тысячу кубометров. А мы платим 127 долларов. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь — помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас "шкуру драть?" — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.

Ранее Лукашенко также заявлял, что в условиях падения стоимости нефти цена на российский газ для республики должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас. При этом 5 апреля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что Минск и Москва могут сесть за стол переговоров и "переосмыслить" цену на российский газ с учетом падения мировых цен на нефть, однако, как подчеркнул дипломат, подписанный сторонами на текущий год контракт должен исполняться.

В 2019 году цена российского газа для Белоруссии также была установлена на уровне 127 долларов за тысячу кубометров.