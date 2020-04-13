МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Есть сомнения в идее регулирования объема добычи нефти в Техасе, но рассмотреть ее все же стоит, заявил комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон.

"Я не выступал за введение пропорционального распределения добычи в Техасе, я выступал за то, чтобы мы рассмотрели эту идею. Я чувствовал, что мы должны быть открыты для оценки любого пути, который поможет объединить международное нефтяное сообщество в глобальном соглашении", — сказал Ситтон.

"В то время как я публично высказал свои мысли о том, что Техас должен взять на себя ведущую роль в этом разговоре, у меня все еще есть много сомнений, и я буду внимательно изучать вопрос о том, можно ли и как регулировать добычу", — добавил он.

Ситтон отметил, что в этой позиции он схож со своими коллегами — председателем комиссии Уэйном Кристианом и комиссаром Кристи Крэддик. Ранее они публично высказывали свои сомнения по поводу идеи регулирования уровня добычи нефти в этом крупнейшем нефтедобывающем штате США, тогда как Ситтон был единственным, кто выступал за.

"Никому из нас не нравится идея государственного контроля над частными предприятиями, но мы также признаем, что эти беспрецедентные времена требуют от нас рассмотреть все варианты обеспечения стабильности в отрасли, которую мы регулируем", — подчеркнул Ситтон.

В Техасе 14 апреля состоятся публичные слушания по вопросу регулирования добычи объема нефти в штате Техасской железнодорожной комиссией — впервые за почти 50 лет.