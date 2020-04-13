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ТЕГЕРАН, 13 апр /ПРАЙМ/. Президенты Ирана и Венесуэлы Хасан Роухани и Николас Мадуро обсудили по телефону сотрудничество стран в рамках ОПЕК+.

"Необходимо сотрудничать по сокращению добычи нефти и возвращению сбалансированных цен на нее", — заявил Роухани, положительно оценив сделку ОПЕК+. Слова президента приводятся на его официальном сайте.

Президенты также обсудили сотрудничество сторон в противодействии "старому вирусу агрессии" Вашингтона и "империализм США", который, по словам Роухани, "страшнее коронавируса" для мирового сообщества.

Президент Венесуэлы, в свою очередь, выразил надежду на стабилизацию рынка нефти, попросив своего иранского коллегу поделиться опытом Тегерана в борьбе с коронавирусом.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.