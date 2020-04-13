МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в мае снизится по сравнению с апрелем на 183 тысячи баррелей в день, или на 2,1%, до 8,709 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

Согласно данным ведомства, месячное сокращение добычи сланцевой нефти в США в мае будет уже четвертым подряд и крупнейшим с июля 2016 года

В том числе, самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Permian — на 76 тысяч, до 4,506 миллиона баррелей в день. Добыча на Anadarko, на мнению EIA, сократится при этом на 21 тысячу, до 462 тысяч баррелей в день, на Niobrara — на 20 тысяч, до 714 тысяч баррелей в день, на Bakken — на 28 тысяч, до 1,361 миллиона, на Eagle Ford — на 35 тысяч, до 1,301 миллиона. Наименьшее снижение ожидается на месторождениях Appalachia — на 2 тысячи, до 146 тысяч баррелей в сутки и на Haynesville — на одну тысячу, до 36 тысяч в день.

EIA также ожидает в мае общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 869 тысяч кубических футов, до 83,158 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в марте сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 79, до 7 567.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.