ДОХА, 13 апр /ПРАЙМ/. Новая договоренность по сокращению нефтедобычи впервые включает всех нефтепроизводителей, как состоявших в сделке ОПЕК+, так и не входивших в нее, и удовлетворяет интересам всех нефтедобывающих стран, что окажет положительное влияние на цены на нефть, высказал мнение РИА Новости эмиратский эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара.

"В первый раз в истории в договоренности участвуют все страны-нефтепроизводители, а не только основные нефтедобывающие страны. Заключенная сделка отвечает интересам всех производителей. Ранее конгресс США обвинял ОПЕК, что она пытается манипулировать ценами на нефть и влияет на них, но менее чем за месяц свободных мировых цен от этого пострадали все. Теперь, когда в сделке участвуют не только страны, входившие в сделку ОПЕК+, но и страны вне ее, как США, Канада, Мексика, несомненно, это окажет положительное влияние на стабилизацию цен на углеводороды, они не упадут до критических уровней

Однако, как считает эксперт, из-за негативного влияния распространения коронавируса на мировую экономику спрос на нефть останется на невысоком уровне и в мае-июне, и не будет таким, каким был до 2020 года, поэтому цены не вырастут значительно, но возрождение производств и потребления нефти после победы над коронавирусом вернет спрос на энергоносители, тогда и цены сильно подрастут.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США. В целом, как сообщили в Минэнерго Азербайджана, с рынка должно уйти 20 миллионов баррелей в сутки: ОПЕК+ сократит добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки; добыча Ирана, Венесуэлы и Ливии, освобожденных от допсокращений в рамках сделки, уже упала на 2,8 миллиона баррелей в сутки; Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ уже в апреле произведут нефти на 2,7 миллиона баррелей в сутки меньше плана; ряд крупных производителей, включая США, Канаду, Индонезию, Норвегию и Бразилию, "добровольно" сократят добычу на 4-5 миллионов баррелей в сутки.