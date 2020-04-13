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МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Англо-голландская Shell решила не завершать сделку по созданию совместного предприятия с "Газпром нефтью" на базе "Меретояханефтегаза" в связи с негативным воздействием внешних факторов, при этом концерн намерен развивать бизнес в РФ, включая сотрудничество с российской компанией, говорится в пресс-релизе "Газпром нефти".

Теперь "Газпром нефть" продолжит развивать проект "Меретояханефтегаз" самостоятельно, сообщила компания. "Меретояханефтегазу" принадлежит Меретояхинское месторождение, Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО. Компания напомнила, что до конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию и начало промышленного освоения Тазовского месторождения.

"Концерн Shell проинформировал "Газпром нефть" о том, что не будет завершать сделку по созданию СП на базе "Меретояханефтегаз" в связи с негативным воздействием внешних факторов", — говорится в сообщении.

"Решение Shell по данной сделке не повлияет на стремление концерна развивать бизнес в России, включая сотрудничество с "Газпром нефтью" как в рамках уже существующих активов, так и по другим перспективным возможностям", — отметили в российской компании.

В середине ноября 2019 года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций отложила рассмотрение вопроса о создании СП Shell и "Газпром нефти" на базе "Меретояханефтегаза" на три месяца. Как позже пояснили РИА Новости в пресс-службе "Газпром нефти", у членов комиссии возникло несколько вопросов, уточняющих детали создания СП. В марте глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что обе компании предоставили сведения, однако решения принято не было.

"Газпром нефть" и Shell объединяет многолетнее взаимодействие в различных направлениях бизнеса. Одним из наиболее крупных совместных проектов является СП в сфере добычи и разведки — "Салым Петролеум Девелопмент". Оно с 2003 года занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения) в ХМАО-Югре. На базе предприятия также ведется разработка и тестирование технологий по нефтедобыче. В конце марта партнеры закрыли сделку по расширению деятельности СП, в частности, в портфель активов вошла лицензия "Газпром нефти" на участок "Салымский-2" в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.