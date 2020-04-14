ВАШИНГТОН, 14 апр /ПРАЙМ/. Сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ составит до 20 миллионов баррелей в день, сообщил президент США Дональд Трамп.

"У нас была — думаю, вы увидели это, — большая стабилизация на протяжении последних двух дней. Вместе страны по всему миру сократят производство на примерно 20 миллионов баррелей (в день). Люди говорят 10 миллионов, но мы считаем, что число, которого они в результате достигнут, будет на самом деле ближе к 20 (миллионам баррелей)", — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он вновь поблагодарил президента России Владимира Путина и президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора за достигнутую сделку.