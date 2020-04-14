МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти несравнимо с Брестским миром, сделка необходима в текущих условиях рынка, хотя ее отсутствие не стало бы катастрофой, сообщил в интервью газете "Коммерсант" глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Сделка необходима. В условиях очень сильного падения спроса на нефть, которое мы наблюдаем, единственной эффективной стратегией является управляемое согласованное снижение общей мировой добычи. Оно точно лучше, чем снижение добычи из-за того, что заполнились все нефтехранилища", — сказал Дюков.

"Но даже если бы соглашение не было достигнуто, это не стало бы катастрофическим сценарием для российской нефтянки. У нас достаточный запас прочности. Конечно, и мы, и производители Ближнего Востока вынуждены были бы естественным образом сократить добычу — по причине падения спроса и отсутствия хранилищ. Но все равно мы прошли бы через этот кризис с меньшими потерями, в отличие от многих других производителей", — добавил он.

Однако без сделки ОПЕК+, продолжил Дюков, период сверхнизких цен привел бы к значительному падению инвестиций, возникновению дефицита нефти на рынке и последующему резкому росту цен. "В таких "качелях" никто не заинтересован. Поэтому новая сделка — это оптимальное сегодня решение для производителей, равно как и для потребителей", — подчеркнул глава "Газпром нефти".

Дюков также прокомментировал сравнение совладельцем "Лукойла" Леонидом Федуном сделки ОПЕК+ с Брестским миром 1918 года, "унизительным и тяжелым". "Не согласен. Соглашение нужно, причем нужно всем производителям, и в нем нет ничего унизительного", — отметил он.

По словам Дюкова, доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новой сделке ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%. "Это соответствует квоте, которая была у нашей страны в рамках сделки в 2016–2019 годах. В этот раз, помимо ОПЕК+, сокращение будет поддержано и другими производителями, такими как США, Бразилия, Норвегия. С учетом сокращения добычи, которое будет произведено этими странами, доля России составит менее 15%", — заключил глава "Газпром нефти".

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.