МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Ожидать резкого роста цен на нефть после заключения ОПЕК+ новой сделки о сокращении добычи не стоит, но при благополучном сценарии развития ситуации с коронавирусом к концу года они могут достичь 40-45 долларов за баррель, сообщил в интервью газете "Коммерсант" глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Безусловно, не стоит ожидать по результатам сделки уже сейчас резкого роста цен. Мы исходим из того, что второй квартал будет самым сложным, но надеемся, что снятие карантинов и восстановление деловой активности начнется летом, и осенью спрос на нефть сможет выйти на уровень, близкий к докризисному. В таком, можно сказать, оптимистичном сценарии к концу года цена может составить 40–45 долларов за баррель — с дальнейшим ростом в 2021 году", — сказал Дюков.

Он отметил, что предсказать восстановление спроса очень сложно. "Вполне вероятно, что мы находимся на пороге новой Великой депрессии. Хотя я все же надеюсь, что этого сценария удастся избежать. Поэтому сказать сейчас, избыточна договоренность (ОПЕК+ — ред.) или, наоборот, недостаточна — крайне сложно", — сообщил глава "Газпром нефти".

Дюков напомнил, что новая сделка ОПЕК+ не является догмой и предполагает возможность корректировок в зависимости от развития рыночной ситуации.

Глава "Газпром нефти" также прокомментировал цену нефти, заложенную в бюджете компании. По его словам, в бюджете всегда просчитывается несколько сценариев, и сейчас учтен как сценарий в 15 долларов за баррель Brent до конца года, так и базовый — около 30 долларов за баррель в среднем по году.

Дюков сообщил, что ситуация на рынке потребует корректировки инвестиционной программы. "Но мы не ожидаем сокращения физического объема инвестиционной деятельности более чем на 20%. Важно, что компания вошла в кризис в устойчивом финансовом состоянии. У нас низкий долг, значительная часть в рублях. Ряд инвестиционных проектов не находится в активной фазе, что добавляет гибкости в принятии решений", — заключил он.