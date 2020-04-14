МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. "Газпром нефть" допускает возникновение сложностей в мае в связи с новой сделкой ОПЕК+, но все равно поставит себе задачу сократить добычу нефти уже в следующем месяце, сообщил в интервью газете "Коммерсант" глава компании Александр Дюков.

"Единственное, с чем будут сложности, это контрактные обязательства. Фактически мы все объемы нефти на май уже разместили на рынке", — сказал он, комментируя вопрос, как быстро компания сможет снизить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Он отметил, что продать нефть в текущих условиях рынка непросто, но компании удалось разместить как апрельские, так и майские объемы. Но даже с размещенными на май объемами "Газпром нефть" нацелится на сокращение добычи.

"Мы поставим задачу произвести сокращение и в мае. С июнем все еще проще. Мы сможем сократить число спотовых грузов так, чтобы уложиться в нашу квоту", — заявил Дюков. Он при этом не стал называть конкретный объем, на который "Газпром нефть" должна снизить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+.

"Конечно, не могу сказать, что это совсем просто: повернул ручку на пульте и сократил добычу на требуемый объем. Определенные сложности будут, но они решаемы. Важная задача для отрасли — избежать серьезного сокращения геолого-технических мероприятий, бурения и других работ. У наших подрядчиков, сервисных компаний, нет такого запаса прочности, как у нефтяников", — заключил Дюков.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.