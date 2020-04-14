ЯКУТСК, 14 апр /ПРАЙМ/. Более 20 человек изолированы на Чаяндинском месторождении Якутии, где подтверждены три случая заболевания коронавирусом, еще три – под подозрением, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.

Ранее сообщалось, что шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Якутии: два — в Алдане, три — в Ленске, один — в Вилюйске. В оперштабе пояснили, что в Ленске новые случаи не связаны с первыми заболевшими.

"Сложная ситуация на Чаяндинском месторождении. Шесть работников ООО "ГазпромдобычаНоябрьск" находятся в инфекционном отделении Ленской ЦРБ, у трех из них сегодня утром подтвержден коронавирус, трое — под подозрением. Более 20 человек изолированы в вахтовом поселке на месторождении", — рассказали власти.

Глава Якутии Айсен Николаев 11 апреля обратился по этой ситуации к полпреду президента Юрию Трутневу, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру.

"Вчера в Талаканский аэропорт прилетел спецрейс из Ноябрьска. Прибыли медики, идет забор анализов, выявление заболевших и контактных лиц, планируется вывоз больных. По представлению республики "ГазпромдобычаНоябрьск" создает оперативный штаб для принятия мер по локализации возможного очага заражения", — добавили в оперштабе.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области).