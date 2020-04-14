МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Импорт нефти в Китай в марте вырос на 11,7% по сравнению с показателем годичной давности, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны закупали нефть, воспользовавшись снизившимися ценами, сообщает агентство Рейтер.

Согласно подсчетам агентства, основанным на данных Главного таможенного управления КНР, "Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, в марте закупил 43,91 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 10,34 миллиона баррелей в сутки".

Агентство также отмечает, что за первые два месяца года импорт нефти в страну составлял 10,47 миллиона баррелей в сутки. В итоге, по данным таможни, этот импорт за первый квартал вырос на 5% по сравнению с прошлым годом, составив 130 миллионов тонн, или 10,43 миллиона баррелей в сутки.

Помимо этого, импорт в Китай природного газа, включая трубопроводный и сжиженный природный (СПГ), в первом квартале составил 24,66 миллиона тонн, что на 1,8% больше, чем годом ранее. В том числе в марте ввоз газа составил 6,86 миллиона тонн, что, согласно подсчетам Рейтера, на 1,2% меньше в годовом выражении.

Спрос на топливо в Китае начал восстанавливаться, когда предприятия начали возобновлять свою деятельность после остановки в связи с пандемией коронавируса, а часть ограничений на поездки по стране была снята. Однако аналитики, чье мнение приводит Рейтер, ожидают, что спрос на нефтепродукты по итогам всего года упадет в республике на 19,1%, что будет самым резким падением с 2004 года.