МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Правление "Газпрома" рекомендует выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

"Правление одобрило предложения совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности общества в 2019 году", — говорится в релизе.

"Правление предложило выплатить дивиденды в размере 360,784 миллиарда рублей, или 15,24 рубля на одну акцию", — сообщил "Газпром".

Как отмечается, общий размер дивидендных выплат составит 30% от ожидаемой чистой прибыли по МСФО.