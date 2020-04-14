БАКУ, 14 апр /ПРАЙМ/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан может потерять около миллиарда долларов если цены на нефть после соглашения ОПЕК+ не стабилизируются.

"…Мы также должны знать, что соглашение между ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, налагает на нас обязательства. Хочу сказать, что Азербайджан всегда играл очень активную роль в ОПЕК+. Я также хотел бы напомнить вам, что я впервые пришел к идее формата ОПЕК+ на панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Даже сегодня генеральный секретарь ОПЕК отмечает это. Теперь не только ОПЕК + и все нефтедобывающие страны согласились. Я думаю, что это очень уникальный формат сотрудничества, и этот формат накладывает дополнительные обязательства на каждую страну, включая Азербайджан",- сказал Алиев во вторник в ходе видеоконференции с членами правительства, на которой обсуждались итоги социально-экономического развития страны в первом квартале 2020 года.

По словам главы республики, "согласно договоренности, добыча нефти в Азербайджане в этом году будет сокращена".

"Квоты уже установлены. Если цены на нефть не поднимутся до необходимого уровня, мы понесем дополнительные потери. Нам нужно знать, что эти потери могут составить около 700 миллионов долларов, а может быть, 1 миллиард долларов. Поэтому мы должны предпринять наши шаги сейчас",- подчеркнул Алиев.