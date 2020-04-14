МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия экспортировала 9,3 миллиона баррелей нефти в сутки за истекший период текущего месяца, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои данные.

"Экспорт сырой нефти королевством в апреле составляет 9,3 миллиона баррелей в день", — пишет агентство, уточняя, что за первые две недели марта Саудовская Аравия экспортировала по 6,8 миллиона баррелей нефти в сутки.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в саудовском порту стоят не менее 10 супертанкеров, которые ждут погрузки нефти в ближайшие дни. Таким образом, супертанкеры смогут поставить суммарно 20 миллионов баррелей нефти в день.

Страны ОПЕК+ договорились 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.