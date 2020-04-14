МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Глава министерства энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман сравнил размолвку с Россией в марте с разногласиями, которые возникают в любой семье, но при этом делают ее крепче и сильнее.

В марте ОПЕК+ не смогла договориться по вопросу о будущем сделки ОПЕК+ на фоне пандемии коронавируса, что привело к разрыву соглашения и началу ценовой войны на рынке. Россия тогда предлагала просто продлить соглашение на текущих условиях, чтобы точнее оценить ситуацию и принять более взвешенное решение, а Саудовская Аравия была готова принять только вариант увеличения сокращения добычи нефти альянсом на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

"Я бы не назвал это разводом. Как и в любой семье, у ее членов бывают разногласия. Но обычно семьи не выносят сор из избы, и всегда размолвки решаются. Знаете, все зависит от того, какая крепкая связь в семье, а в этой семье она крепкая. И преодоление разногласий делает любую семью еще сильнее… Так что, как я сказал, мы семья. И как семья, мы теперь более устойчивы по отношению к любым потенциальным размолвкам, которые могут возникнуть в будущем", — сказал министр в интервью телеканалу Блумберг ТВ.

"Так что извините, если разочарую, нам никакой развод не нужен", — добавил он.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.