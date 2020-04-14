МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Регулирование добычи нефти в Техасе позволит небольшим производителям пережить кризис и пройти его на равных условиях с большими компаниями, заявил глава сланцевой Texland Petroleum Джим Уилкс в рамках открытых слушаний по сокращению добычи в штате.

"Суть регулирования добычи в том, что оно предполагает равномерные ограничения для всех. Это означает, что некоторые рынки, от которых мы оказались отрезаны, снова могут для нас открыться… Если бремя будет распределено равномерно, это уравняет условия для нас и более крупных производителей", — сказал он.

"Мы являемся эффективным производителем, мы работаем с 1973 года и смогли пережить все падения цены. Но этот случай совсем другой, уровень падения спроса огромен. Мы нигде не совершили ошибку, которая объяснила бы отмену наших контрактов на поставки в мае. И сейчас мы оказались в ситуации, где мы может оказаться не в состоянии добывать нефть", — заявил глава Texland Petroleum.

Как сообщила во вторник газета Wall Street Journal, компания Texland Petroleum на фоне падения спроса и цен на нефть решила закрыть все свои 1211 нефтяных скважин и прекратить добычу к маю.