МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Перепроизводство нефти в Техасе в долгосрочной перспективе навредит экономике штата, заявил глава нефтяной компании Техаса Discovery Operating Дон Спаркс в рамках открытых слушаний по сокращению добычи в Техасе.

"Насколько я могу судить, чем больше ты производишь, тем больше ты вредишь экономике Техаса в долгосрочной перспективе", — сказал Спаркс.

"Я начал работать в отрасли с 1962 года, когда железнодорожная комиссия (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате — ред.) использовала пропорциональное распределение добычи, чтобы обеспечить поддержание надлежащего баланса между предложением и спросом… Учитывая объемы производства нефти и газа в Техасе, мы должны быть вовлечены в работу над установлением баланса предложения и спроса", — отметил глава Discovery Operating.

По его словам, пропорциональное распределение добычи — это честная мера, которая позволяет всем производителям Техаса, как крупным, так и малым, получить доступ к рынку. Без такого распределения и по мере того, как хранилища заполняются, возможности малых предприятий на рынке снижаются, заключил Спаркс.