МЕХИКО, 14 апр /ПРАЙМ/. Неуверенная реакция цен на нефть после соглашения стран-производителей о сокращении добычи объясняется потерей спроса в апреле-мае из-за пандемии коронавируса, считают эксперты.

"Никакие добровольные сокращения не могут быть достаточно большими, чтобы компенсировать потерю спроса в апреле-мае в среднем на 19 миллионов баррелей в день из-за коронавируса", — говорится в сообщении аналитиков трейдинговой платформы Etoro.

Эксперты платформы указывают на продолжающийся рост случаев COVID-19 в мире и особенно в США — главном мировом потребителе нефти — сильно влияющий на ожидания игроков рынка, а также предстоящие публикации "мрачных цифр" по итогам первого квартала для многих крупных компаний.

По мнению специалиста по энергетике Артуро Каррансы, сделка ОПЕК+ не стала фактором роста цен, поскольку её целью было лишь остановить их снижение.

"Нефтяное соглашение, достигнутое в выходные, не повлияло на цены основных смесей, поскольку должно было лишь сдержать падение цен, а не привести в порядок рынок", — сказал Карранса в интервью мексиканским СМИ.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.