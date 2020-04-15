МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Переход Техаса на регулирование объемов добычи нефти в штате может стать путем по наклонной и привести к непредвиденным последствиям, считает главный экономист Американского института нефти (API) Дин Форман.

По его мнению, использование такого механизма в штате вряд ли приведет к улучшению ситуации на рынке.

"Если Техас начнет регулировать добычу нефти, то никакой выгоды для штата мы, в конечном итоге, не видим, учитывая плохую приверженность ОПЕК своим обязательствам и ожидаемое появление новой добычи со стороны стран вне ОПЕК в ближайшие пару лет. И все рискует пойти по наклонной", — сказал Форман на открытых слушаниях по вопросу сокращения добычи нефти в Техасе, крупнейшем добывающем штате США.

"Я назову Канаду, которая является объективным примером того, как делать не нужно. Они начали ограничивать добычу в качестве временной меры в конце 2018 года, но спустя 1,5 года и усилив ограничения, их нефть продается по еще более низкой цене, чем до ограничений", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что, по оценке API, у нефтяной отрасли США имеются источники устойчивости, а спрос на нефть восстановится в результате отступления пандемии коронавируса. Тогда как регулируемое сокращение добычи в штате, даже при достижении желаемого эффекта в краткосрочной перспективе, одновременно окажет обратный эффект на цепочку создания добавленной стоимости — нефтепереработку.

Кроме того, такая практика скажется на наиболее экономически эффективной добыче, несоразмерно навредит производителям в районах Мидленд (Midland) и Игл Форд (Eagle Ford). Более того, в долгосрочной перспективе она может сказаться на производительности скважин.

"Здесь важно понимать непредвиденные последствия… Так что такое присоединение к ОПЕК за счет этой дискриминационной практики… будет огромным шагом назад для Техаса. США нужно, чтобы Техас был готов быстро нарастить добычу, но ее регулирование этому помешает", — заключил он.