МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Потребления электроэнергии в энергосистеме РФ на фоне ужесточения мер по самоизоляции при оптимистичном сценарии в 2020 году может сократиться на 3,6%, при пессимистичном — на 8,2%, при шоковом — на 10,1%, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

"Прогнозировать в условиях непонимания того, как долго будет продолжаться ситуация с коронавирусом, очень тяжело. Но Минэнерго подготовило три стресс-сценария: оптимистичный, пессимистичный и шоковый", — сообщил Грабчак в интервью "Коммерсанту".

По оптимистичному сценарию снижение потребления в 2020 году составит порядка 3,6%. Сценарий рассчитывался исходя из того, что влияние коронавируса на потребление будет продолжаться весь второй квартал, а после этого начнется восстановление.

В пессимистичном сценарии потребление может снизиться на 8,2%. "Вариант рассчитывался исходя из того, что период карантина в РФ продлится весь второй и третий кварталы, за это время потребление упадет на 10 и 15% соответственно. Восстановление начнется в четвертом квартале, по которому снижение потребления составит 4%", — поясняет Грабчак.

При шоковом сценарии снижение потребления может составить 10,1%. Прогноз делался исходя из того, что влияние коронавируса будет продолжаться все три квартала, вплоть до конца года. За второй квартал прогнозируется снижение на 10%, за оставшиеся шесть месяцев потребление может снизиться на 15%.