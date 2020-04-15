МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Минэнерго в первом квартале 2020 года ожидает сокращение потребления электроэнергии в РФ на 0,3%, ранее ожидался рост на 1,8%, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

"Скорректированный прогноз по потреблению в первом квартале — минус 0,3% от факта 2019 года, в то время как ожидался рост на 1,8%", — сказал Грабчак в интервью "Коммерсанту".

Замглавы Минэнерго РФ пояснил, что коронавирус наложился на теплую зиму, и те прогнозы, которые делались в прошлом году по результатам первого квартала, уже не сбываются. Фактическое потребление в первом квартале, когда коронавирус еще только начинал распространяться, оказалось на 1,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.