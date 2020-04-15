МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ разработало три сценария с разной продолжительностью влияния коронавируса и действия ограничительных мер, а соответственно и периода существенного сокращения потребления электроэнергии, при шоковом отрасли потребуется прямая финансовая помощь, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

Оптимистичный предполагает снижение потребления электроэнергии во втором квартале на фоне коронавируса, а после — начало восстановления. Пессимистичный рассчитывался при условии действия ограничительных мер и снижения потребления во втором и третьем кварталах, в четвёртом — начало восстановления. При шоковом сценарии влияние коронавируса будет продолжаться все три квартала, вплоть до конца года.

"Если ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, то сектор, по нашей оценке, справится и существенных денежных вливаний в отрасль не потребуется. В пессимистичном же сценарии возможны развилки, вплоть до необходимости привлечения дополнительных бюджетных инвестиций", — сказал Грабчак в интервью газете "Коммерсант".

При оптимистичном сценарии в единой энергосистеме России потребление электроэнергии в первом квартале упадет примерно на 8%, а в третьем и четвертом кварталах — на 4% и 2% соответственно. По словам Грабчака, с учетом того, что снижается не только потребление, но и цены на рынке на сутки вперед (РСВ, основной сектор торговли электроэнергией), что годовая валовая выручка всего сектора может уменьшиться в пределах 5%. Уровень оплаты при этом упадет примерно на 15%.

При пессимистичном сценарии во втором квартале потребление электроэнергии упадёт на 10%, в третьем — на 15% соответственно. Восстановление начнется в четвертом квартале, по которому снижение потребления составит 4%. Здесь снижение необходимой валовой выручки (НВВ) с учетом снижения цены — до 10%, а уровня оплаты потребителей — 15%.

При шоковом сценарии, который по словам Грабчака, является малореалистичным, за второй квартал прогнозируется снижение потребления на 10%, за оставшиеся шесть месяцев потребление может снизиться на 15%. В этой ситуации снижение необходимой валовой выручки сектора составит до 15%, снижение уровня оплаты потребителей — 20%. "Если будет риск сокращения занятости либо будут возникать риски при подготовке к следующей зиме, то будем просить какую-то прямую финансовую помощь либо беспроцентные кредиты", — пояснил замглавы Минэнерго РФ.