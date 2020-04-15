МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Инвестпрограмма "Россетей" в 2020 году может снизиться до 40 миллиардов рублей на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

"У "Россетей" снижение инвестпрограммы, в рамках отдельных прорабатываемых сценариев, может составить до 40 миллиардов рублей. Но повторюсь, мы все-таки рассчитываем на ее сохранение в полном объеме. Конкретика по секвестированию проектов зависит от возможностей потребителей — есть средний бизнес, который приостанавливает развитие проектов с учетом ситуации, передвижка в следующем году объективно произойдет. И нет ничего страшного, если инвестпрограмма на эти объемы не будет реализована, ее выполнят в 2021 и 2022 годах", — сказал Грабчак в интервью "Коммерсанту".

Как следует из материалов энергокомпании, финансирование сводной инвестпрограммы "Россетей" на 2020 год с учётом НДС пока предполагается на уровне 292,97 миллиарда рублей, на 2021 год — 238,7 миллиарда рублей, на 2022 год — 230,2 миллиарда рублей.

Минэнерго РФ разработало три сценария развития вследствие влияния пандемии коронавируса на электроэнергетику России. Как пояснил замглавы Минэнерго РФ, при оптимистичном прогнозе влияние на инвестпрограммы энергетических компаний, на ремонтные программы, на персонал будет минимальным.

Компании представляли свои предложения по корректировке своих инвестиционных программ до 1 апреля, у Минэнерго есть два-три месяца на работу с этими предложениями. Замглавы Минэнерго РФ отметил, что снижение не затронет приоритетные проекты, в том числе электроснабжение Восточного полигона. "Все, что касается надежности, безопасности и ремонтных программ, мы оставим. Доппотребителей разобьем по группам риска", — сказал Грабчак.

Как пояснил Грабчак, по инвестпрограммам "Россетей" и "Русгидро" примерно 30% приходится на технологическое присоединение потребителей. "Мы исходим из того, что 30% — это та дельта, которую можно регулировать с учетом спада промышленности и торможения некоторых проектов. В текущей ситуации сами компании-заявители не будут готовы присоединяться. Снижения этих объемов будет достаточно для того, чтобы пройти кризис без существенной поддержки для компаний ТЭКа", — пояснил Грабчак.