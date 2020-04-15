МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ на фоне пандемии коронавирусной инфекции ожидает снижение уровня оплаты энергоресурсов на 15-20% в разных сценариях, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

Оптимистичный сценарий рассчитывался исходя из того, что влияние коронавируса на потребление электроэнергии будет продолжаться весь второй квартал, а после этого начнется восстановление. Пессимистичный рассчитывался при условии действия ограничительных мер и снижения потребления во втором и третьем кварталах, в четвёртом — начало восстановления. При шоковом сценарии влияние коронавируса будет продолжаться все три квартала, вплоть до конца года.

"Прогнозируем, что уровень оплаты при этом упадет примерно на 15%. Это в свою очередь существенно повлияет на тепловую генерацию: в доходах генкомпаний примерно 50% приходится на тепло, и мягкая зима уже показала снижение доходов по теплу", — сказал Грабчак в интервью газете "Коммерсант", поясняя расчеты по оптимистичному сценарию.

По словам замглавы Минэнерго РФ, по пессимистичному сценарию также уровень оплаты снизится на 15%, а согласно шоковому сценарию — снижение уровня оплаты потребителей составит 20%.